Туроператор DANKO приостановил деятельность с 7 сентября по 5 октября. Руководство компании объяснило это решение сложившимися на рынке неблагоприятными условиями.

«Сложная рыночная ситуация заставила нас пойти на этот катастрофический, вынужденный шаг. Решение о приостановлении деятельности туроператора DANKO является крайне тяжелым. Наша компания существует много лет и за это время зарекомендовала себя как надежный партнер и добросовестный участник туристического рынка», — говорится в обращении главы компании Оксаны Люлинцевой, опубликованном на сайте туроператора.

Все туры, начиная с 8 сентября, аннулируются. В компании добавили, что туристы застрахованы в общей сложности на 50 млн рублей. Этих денег хватит, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг.

Компания проработала на рынке более 20 лет.

4 сентября страховая компания «Ингосстрах» начала прием заявлений от клиентов турфирмы «Натали Турс», исключенной 3 сентября из единого федерального реестра туроператоров. Размер выплаты каждому пострадавшему туристу будет определен через 30 дней после формирования реестра требований для расчета пропорции.