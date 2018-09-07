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Водитель «Нивы» погиб при столкновении с деревом в Липецкой области

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Водитель автомобиля «Нива» погиб при столкновении с деревом на автомобильной дороге Усмань–Студенки в Усманском районе Липецкой области.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по области, авария произошла накануне, 6 сентября. По предварительным данным, водитель потерял управление над транспортным средством и машина вылетела в кювет, после чего врезалась в дерево, пишет Lipetskmedia.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте от полученных травм. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Накануне, 6 сентября, на трассе Липецк–Чаплыгин столкнулись автомобили Toyota RAV4 и ВАЗ-2106. В результате погибли пять человек, находившиеся в отечественном автомобиле. Все погибшие — уроженцы Узбекистана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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