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Более 200 фонарей установили на одной из улиц Омска

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В Омске завершено строительство линии наружного освещения по улице Барабинской. На участке в 5,6 км был установлен 201 фонарь.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в общей сложности удалось произвести монтаж 201-й опоры наружного освещения и 5,6 км самонесущего изолированного провода. На реализацию проекта было потрачено 16 млн рублей. Об этом сообщает ИА «Город55».

На данный момент подготавливается пакет документов для проведения итоговой проверки Главного управления государственного строительного надзора и государственной экспертизы области. В эксплуатацию линия из 201 фонаря будет сдана только после положительного заключения.

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