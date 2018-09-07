Сквер для мамочек откроют во Владивостоке

Новый объект появился в реестре гражданских инициатив во Владивостоке. Речь идет о cквере для мамочек. Он появится возле жилых домов на улице Постышева.

Как сообщает Vostokmedia, инициатива принадлежит двум местным жительницам. Они собрали подписи и обратились с этой идеей в управление по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив.

В начале августа стало известно о том, что власти Владивостока пообещали начать восстанавливать сквер, сползающий к обрыву. Ранее он был одной из лучших видовых площадок, откуда открывается вид на город, остров Русский и мосты. Однако после обильных дождей летом 2016 года плиты начали сползать к обрыву.