Стихи Алексея Толстого прочитали на улицах Брянска

В Брянске прошел литературный праздник «И всё земное я люблю...», посвященный дню рождения поэта, прозаика и драматурга Алексея Константиновича Толстого. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Брянска.

Мероприятие состоялось в день рождения поэта — 5 сентября. Стихи Толстого звучали как в исполнении знатоков и любителей его творчества, так и в исполнении артистов. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Так, руководитель Брянской областной общественной писательской организации «Союз писателей России» Владимир Сорочкин вместе с товарищами декламировали стихи Толстого, свои произведения о нем, о природе родного края, эпохе, в которую жил поэт, и о многом другом.

Немного окунуться в эпоху Алексея Константиновича можно было во время выступлений лауреата Всероссийского конкурса вокалистов имени Вяльцевой Людмилы Липской, которая исполнила романсы конца XIX – начала XX веков, и народного ансамбля бального танца «Таис».