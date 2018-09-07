Прямой эфир

Стихи Алексея Толстого прочитали на улицах Брянска

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянске прошел литературный праздник «И всё земное я люблю...», посвященный дню рождения поэта, прозаика и драматурга Алексея Константиновича Толстого. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Брянска.

Мероприятие состоялось в день рождения поэта — 5 сентября. Стихи Толстого звучали как в исполнении знатоков и любителей его творчества, так и в исполнении артистов. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Так, руководитель Брянской областной общественной писательской организации «Союз писателей России» Владимир Сорочкин вместе с товарищами декламировали стихи Толстого, свои произведения о нем, о природе родного края, эпохе, в которую жил поэт, и о многом другом.

Немного окунуться в эпоху Алексея Константиновича можно было во время выступлений лауреата Всероссийского конкурса вокалистов имени Вяльцевой Людмилы Липской, которая исполнила романсы конца XIX – начала XX веков, и народного ансамбля бального танца «Таис».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центр Брянска избавили от незаконных киосков
Декада героев стартовала в Брянске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017