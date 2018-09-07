СМИ сообщили о возгорании поезда на станции метро «Тимирязевская»
Вагон поезда загорелся на станции столичного метрополитена «Тимирязевская». Об этом 7 сентября сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.
В управлении МЧС по Москве подтвердили, что спасатели получили заявку о возгорании и выехали на место.
При этом в пресс-службе метро Москвы опровергли сообщения о пожаре.
«Информация о возгорании в вагоне на станции «Тимирязевская» не соответствует действительности. Движение по всем линиям столичного метро осуществляется в штатном режиме», — приводит сообщение представителя подземки агентство «Москва».
В пресс-службе также отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает.
В августе сбой произошел на одной из самых загруженных линий метро Москвы — Таганско-Краснопресненской. По техническим причинам поезда в сторону центра ходили с увеличенными интервалами.