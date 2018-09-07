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СМИ сообщили о возгорании поезда на станции метро «Тимирязевская»

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Фото: commons.wikimedia.org
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Вагон поезда загорелся на станции столичного метрополитена «Тимирязевская». Об этом 7 сентября сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

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В управлении МЧС по Москве подтвердили, что спасатели получили заявку о возгорании и выехали на место.

При этом в пресс-службе метро Москвы опровергли сообщения о пожаре.

«Информация о возгорании в вагоне на станции «Тимирязевская» не соответствует действительности. Движение по всем линиям столичного метро осуществляется в штатном режиме», — приводит сообщение представителя подземки агентство «Москва».

В пресс-службе также отметили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает.

В августе сбой произошел на одной из самых загруженных линий метро Москвы — Таганско-Краснопресненской. По техническим причинам поезда в сторону центра ходили с увеличенными интервалами.

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