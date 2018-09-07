В Москве впервые пройдет Red Bull Music Festival

Red Bull Music Festival впервые в истории пройдет в Москве. Музыкальное событие состоится 14–16 сентября на территории бывшего завода «Арма», сообщается в пресс-релизе организаторов, поступившем iz.ru.

Отмечается, что на фестивале выступят более 70 российских и зарубежных музыкантов. При этом их объединили в разные концептуальные блоки таким образом, чтобы «объемно рассказать истории, объединяющие страны и поколения, вписывающие российскую сцену в глобальный музыкальный ландшафт».

Среди приглашенных звезд фестиваля — изобретатель дип-хауса Ларри Херд, французский режиссер, «переизобретатель музыкального видео» Винсент Мун, основатель лейбла Ored Recordings Булат Халилов, один из основоположников российского электропопа Юрий Чернавский.

В разные годы Red Bull Music Festival принимали города по всему миру, в том числе Токио и Нью-Йорк.