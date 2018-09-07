Работодателей предложили штрафовать за отказ перевести зарплату в другой банк

В правительстве России предложили штрафовать работодателей за отказ переводить зарплату работника в другой банк.

Соответствующие поправки изучили 7 сентября на заседании Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям (РТК), сообщает «Интерфакс».

Предполагается, что за это нарушение юридическим лицам будет грозить административный штраф от 30 до 50 тыс. рублей. Должностных лиц будут штрафовать в размере от 10 до 20 тыс. рублей. Предпринимателей без образования юридического лица обяжут выплатить от 1 до 5 тыс. рублей, заявила координатор комиссии вице-премьер Татьяна Голикова.

Вместе с тем предлагается увеличить срок, за который работодатель обязан перевести зарплату работника из одного банка в другой по заявлению с пяти до пятнадцати дней до дня выдачи зарплаты.

По действующему законодательству, работник вправе получать зарплату по месту работы или в банке по своему выбору, куда работодатель должен ее перевести.

В июле сообщалось, что в России увеличится размер долга, который можно взыскать с гражданина через работодателя в упрощенном порядке — с 25 тыс. до 100 тыс. рублей.