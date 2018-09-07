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Собянин побещал принять меры для защиты людей старшего поколения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Власти Москвы примут ряд решений для защиты людей старшего поколения на фоне изменений в пенсионном законодательстве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин 7 сентября на Московском финансовом форуме.

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В частности, градоначальник отметил, что московские льготы будут привязаны к определенному возрасту, а не к статусу пенсионера. «То есть, если женщина достигла возраста 55 лет, а мужчина — 60 лет, то они будут получать льготы московские, даже если они не вышли на пенсию», — цитирует Собянина «Интерфакс».

Кроме того, мэр пообещал выстроить в Москве систему повышения квалификации и получения второй профессии у людей предпенсионного возраста. Для этих целей в столичных колледжах выделят около 50 тыс. бесплатных мест. При этом градоначальник отметил, что власти столицы будут отдавать приоритет качественному медицинскому обслуживанию этой категории граждан.

Он также подчеркнул, что решения, направленные на повышение защищенности людей старшего поколения, будут приняты в ближайшее время.

В июне правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий увеличение пенсионных выплат действующим пенсионерам и повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Документ уже прошел первое чтение. Накануне, 6 сентября, президент России Владимир Путин внес поправки к законопроекту, которые предусматривают снижение пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет, а также установление льгот для тех, кто должен выйти на пенсию в ближайшие два года по старым правилам.

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