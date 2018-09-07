Тренировочная квартира для детей с аутизмом появилась в Тюмени

В центре Тюмени арендовали квартиру для занятий с детьми с нарушением психического развития. Ребята будут обучаться жизненным навыкам.

Реализацией проекта занимается организация «Откройте мне мир». Специалисты программы будут обучать 18 мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 20 лет планировать день, ходить в магазин, считать деньги и многому другому, пишет портал «Наш город».

Выбранную квартиру уже подготовили, организовали пространство для ребят, написали подсказки, которые помогают адаптироваться в незнакомой обстановке.

Отмечается, что квартиру под нужды организации было найти не просто, так как многие отказывались проводить подобное мероприятие в своей квартире.

Возможность воплотить проект появилась после того, как организация получила президентский грант в размере 3 млн рублей. Проект организации предусмотрен на девять месяцев.