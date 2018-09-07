Прямой эфир

Тренировочная квартира для детей с аутизмом появилась в Тюмени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре Тюмени арендовали квартиру для занятий с детьми с нарушением психического развития. Ребята будут обучаться жизненным навыкам.

Реализацией проекта занимается организация «Откройте мне мир». Специалисты программы будут обучать 18 мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 20 лет планировать день, ходить в магазин, считать деньги и многому другому, пишет портал «Наш город».

Выбранную квартиру уже подготовили, организовали пространство для ребят, написали подсказки, которые помогают адаптироваться в незнакомой обстановке.

Отмечается, что квартиру под нужды организации было найти не просто, так как многие отказывались проводить подобное мероприятие в своей квартире.

Возможность воплотить проект появилась после того, как организация получила президентский грант в размере 3 млн рублей. Проект организации предусмотрен на девять месяцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В детсадах будут развивать детей с расстройствами аутистического спектра
Ученые представили робота-помощника для детей с аутизмом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017