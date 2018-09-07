Третьяк и Фетисов покинули состав совета директоров КХЛ

Президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк и первым зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов покинули состав совета директоров Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ.

Как пишет RNS, Третьяк и Фетисов не вошли в состав совета директоров КХЛ в связи с установленными законодательством РФ ограничениями для депутатов Думы. В совет директоров Лиги Фетисов входил с 2015 года, Третьяк — с сентября 2017 года.

Новыми членами совета директоров КХЛ стали исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов и Сергей Батехин, пишет RT. Всего в совет директоров под руководством Геннадия Тимченко входит 19 человек.

30 августа сообщалось, что КХЛ изменила систему начисления очков в регулярном чемпионате с трехочковой на двухочковую.