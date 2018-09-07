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Захарова назвала дезинформацией публикацию фото подозреваемых по «делу Скрипалей»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала классическим примером дезинформации публикацию фотографий и имен людей, якобы причастных к отравлению британского агента и бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери в Великобритании. Об этом дипломат заявила на брифинге в пятницу, 7 сентября.

«Фотографии подозреваемых могли быть подделаны в фотошопе»
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По словам дипломата, 5 сентября в Лондоне произошел «очередной выхлоп» и очередная попытка привлечь внимание государств, международного сообщества, общественных организаций и журналистов «к этим фотографиям и выдать их за фотографии людей, имеющих отношение к российским государственным органам, — это классический пример дезинформации», — цитирует Захарову RT.

Прокуратура Великобритании в среду, 5 сентября, заявила о том, что выдан ордер на арест двух человек, которых подозревают в покушении на Скрипалей. Ими оказались граждане России Руслан Боширов и Александр Петров.

6 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров показал свой любимый мем про «отравителей Скрипалей». По мнению главы ведомства, самой смешной является фотография российских юмористов Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова, подписанная именами Александра Петрова и Руслана Боширова.

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