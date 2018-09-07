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Дело возбуждено по факту гибели пяти человек в ДТП в Липецкой области

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Чаплыгинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Липецкой области возбудил уголовное дело по факту гибели пятерых человек в ДТП, которое произошло накануне вечером, 6 сентября, на трассе Липец–Чаплыгин.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по области, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, пишет GOROD48.

Авария произошла 7 сентября около 20:30 на трассе Липецк–Чаплыгин около села Богородицкое в Добровском районе. Столкнулись Toyota RAV4 и ВАЗ-2106. В результате погибли пятеро находившихся в «ВАЗе» человек. Все погибшие — уроженцы Узбекистана, легально проживавшие в Добровском районе и имевшие все необходимые документы.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства аварии и ее причину. Назначен ряд судебных экспертиз.

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