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Определились финалистки турнира «Большого шлема» US Open

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Geoff Burke
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В финале турнира «Большого шлема» US Open сыграют американка Серена Уильямс и представительница Японии Наоми Осака. Финальный поединок пройдет в субботу, 8 сентября.

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На пути к финалу Уильямс победила латвийку Анастасию Севастову, чешку Каролину Плишкову, эстонку Кайю Канепи, свою сестру Венус Уильямс, немку Карину Виттефт и полячку Магду Линнет.

Осака оказалась сильнее американки Мэдисон Кис, украинки Леси Цуренко, белорусок Арины Соболенко и Александры Саснович, представительницы Израиля Юлии Глушко и немки Лауры Зигемунд.

Американка в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает 26-е место, японка — 19-е место.

US Open — один из четырех турниров «Большого шлема» наряду с Australian Open, Wimbledon и Roland Garros. Матчи проходят на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира превышает $25 млн.

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