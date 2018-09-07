Центральную улицу Владивостока лишили мест для разворота

Дорожные службы Владивостока решили убрать со Светланской улицы, которая считается центральной, несколько мест для разворота. Разметку обновили в ночь на 7 сентября, и теперь там, где шел пунктир, появилась сплошная линия.

Впрочем, как сказали ИА PrimaMedia в городском управлении дорог и благоустройства, разрывы могут вернуть, если будет необходимость. Ситуацию на центральной улице обещают постоянно отслеживать. Что касается причин решения закрасить пунктир, то, по словам чиновников, это сделано из соображений безопасности.

Между тем, водители уже начали высказывать недовольство нововведениями. Например, выезд на эту улицу со стороны дворов стал возможным только направо. Кроме того, новая разметка ограничивает проезд на АЗС.

В конце августа во Владивостоке произошло крупное ДТП. Иномарка въехала в гараж, в результате чего погибли два человека.