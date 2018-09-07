Прямой эфир

Центральную улицу Владивостока лишили мест для разворота

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дорожные службы Владивостока решили убрать со Светланской улицы, которая считается центральной, несколько мест для разворота. Разметку обновили в ночь на 7 сентября, и теперь там, где шел пунктир, появилась сплошная линия.

Впрочем, как сказали ИА PrimaMedia в городском управлении дорог и благоустройства, разрывы могут вернуть, если будет необходимость. Ситуацию на центральной улице обещают постоянно отслеживать. Что касается причин решения закрасить пунктир, то, по словам чиновников, это сделано из соображений безопасности.

Между тем, водители уже начали высказывать недовольство нововведениями. Например, выезд на эту улицу со стороны дворов стал возможным только направо. Кроме того, новая разметка ограничивает проезд на АЗС.

В конце августа во Владивостоке произошло крупное ДТП. Иномарка въехала в гараж, в результате чего погибли два человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДТП под Липецком погибли пять человек
Часть МКАД перекрыли из-за массового ДТП с пятью машинами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017