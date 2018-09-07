Путин назначил Силуанова координатором России по делам СНГ

Первый вице-премьер правительства РФ и министр финансов страны Антон Силуанов назначен координатором России по делам СНГ. Соответствующее распоряжение президента страны Владимира Путина опубликовано в пятницу, 7 сентября, на портале правовой информации.

Распоряжение вступило в силу с момента его публикации. Силуанов сменил на этом посту бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова, который с 24 мая 2018 года возглавляет Внешэкономбанк, передает НСН.

В пятницу Силуанов заявил, что на сегодняшний день курс рубля «достаточно недооценен». По мнению министра, это связано с двумя факторами: ожидание второй волны санкционного давления и нестабильность на рынках стран с развивающимися экономиками.