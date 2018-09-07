Сборная России показала форму на матч против команды Турции
Сборная России по футболу представила форму, в которой команда сыграет в сегодняшнем матче Лиги Наций против сборной Турции. Снимок опубликован на официальной странице команды в Twitter.
Игроки на поле сыграют в белой форме, вратарь — в бирюзовом комплекте, пишет «Спорт-Экспресс». Игра состоится на стадионе Шенол Гюнеша в Трабзоне в 21:45 по московскому времени.
Против Турции сыграем в белой форме! #вместемыкоманда pic.twitter.com/XlDlm7S6Xb— Сборная России (@TeamRussia) 7 сентября 2018 г.
16 августа сообщалось, что cборная России поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА после ЧМ-2018.