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Сборная России показала форму на матч против команды Турции

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Фото: twitter.com/Сборная России
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Сборная России по футболу представила форму, в которой команда сыграет в сегодняшнем матче Лиги Наций против сборной Турции. Снимок опубликован на официальной странице команды в Twitter.

Игроки на поле сыграют в белой форме, вратарь — в бирюзовом комплекте, пишет «Спорт-Экспресс». Игра состоится на стадионе Шенол Гюнеша в Трабзоне в 21:45 по московскому времени.

16 августа сообщалось, что cборная России поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА после ЧМ-2018.

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