Сборная России показала форму на матч против команды Турции

Сборная России по футболу представила форму, в которой команда сыграет в сегодняшнем матче Лиги Наций против сборной Турции. Снимок опубликован на официальной странице команды в Twitter.

Игроки на поле сыграют в белой форме, вратарь — в бирюзовом комплекте, пишет «Спорт-Экспресс». Игра состоится на стадионе Шенол Гюнеша в Трабзоне в 21:45 по московскому времени.

16 августа сообщалось, что cборная России поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА после ЧМ-2018.