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Новый корпус открыли в медицинском центре в Самаре

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В Самаре открыли новый корпус медицинского центра «Династия». На торжественной церемонии открытия, которая прошла 6 сентября, присутствовал врио заместителя председателя правительства Самарской области — министра здравоохранения Геннадий Гридасов.

Как сообщает пресс-служба правительства области, новый корпус имеет два этажа общей площадью 240 кв. м. На них разместили четыре кабинета, в которых будут вести прием врачи акушеры-гинекологи-репродуктологи, а также кабинет выдачи лекарственных препаратов, уборная для инвалидов. Также было расширено помещение кол-центра, пишет НИА «Самара».

Новый корпус соединен с основным зданием переходом и выполнен в одном стиле с ним. Переход позволит значительно повысить доступность медицинской помощи, так как, чтобы перейти в другой корпус, пациентам не придется выходить на улицу.

Врио заместителя председателя правительства Самарской области — министра здравоохранения Геннадий Гридасов поздравил с открытием директора центра Ольгу Тюмину и отметил удачное расположение кабинетов и практичность строительных решений.

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