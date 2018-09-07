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Полиция и волонтеры четвертый день ищут подростка в Приангарье

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Четвертый день в Иркутской области идут поиски школьника из города Шелехов. В операции участвуют волонтеры и полиция. Уже опрошены сверстники и одноклассники Павла Четверева, изучены записи с камер наблюдения, установленных в городах Приангарья.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, на вид юноше 16–17 лет. Он ушел из дома 4 сентября, с тех пор не выходил на связь с родными и не появлялся в соцсетях.

Родные молодого человека не исключают, что он мог поехать по железной дороге в Черемхово. Из особых примет старшеклассника — татуировка на запястье в виде букв.

В Иркутской области сейчас идет поиск двух туристов, которые отправились в поход 2 сентября и перестали выходить на связь. В МЧС отметили, что путешественники на маршруте не регистрировались, а это значит, что у спасателей нет никакой информации об их перемещениях.

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