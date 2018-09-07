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Солнечная и теплая погода ожидается в Москве в пятницу

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Солнечная и теплая погода ожидается в Москве в пятницу, 7 сентября. Днем воздух в столице прогреется до +25 градусов, по области — до +26.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст. В ночь на субботу столбик термометра в столице может опуститься до +11 градусов, по области — до +8, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, в выходные, 8–9 сентября, в Москве сохранится такая же погода, солнечная и без осадков.

Дожди ожидаются в столице только в середине следующей недели. В частности, во вторник, 11 сентября, в городе пройдут небольшие осадки. При этом температура воздуха в целом останется без изменений: ночью столбик термометра будет показывать около +7 градусов тепла, а днем — до +25.

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