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Церемония награждения местных жителей прошла в Туле перед Днем города

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В преддверии Дня города в Туле прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 872-й годовщины оружейной столицы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Торжественная церемония вручения наград прошла в четверг, 6 сентября, при участии руководителей Тулы, заместителя главы администрации, руководителей структурных подразделений администрации, а также представителей ветеранских, общественных и других организаций, пишут ИА «Тульские новости».

Глава администрации Тулы Евгений Авилов вручил почетный знак «За заслуги перед городом» Владимиру Кошелеву, ветерану Великой Отечественной войны, Олегу Веретенникову и руководителям общественных организаций.

Ранее сообщалось о том, что в Туле к празднованию 500-летия возведения Тульского кремля планируют издать «Тульскую историко-культурную энциклопедию». На эти цели из областного бюджета было направлено порядка 4,1 млн рублей.

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