МИД назвал неприемлемыми заявления Мэй по Солсбери и Эймсбери

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала неприемлемыми заявления премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй по инцидентам в Солсбери и Эймсбери.

По ее словам, высказывания политика во время выступления в британском парламенте выдержаны «в недопустимой тональности». Дипломат отметила, что, как и в предыдущих ее заявлениях по данному вопросу, содержатся «безапелляционные обвинения» в адрес Москвы.

«Все инсинуации, которые были предъявлены и заявлены Великобританией, мы решительно отвергаем», — цитирует Захарову «РИА Новости».

Также официальный представитель российского МИДа в очередной раз назвала дезинформацией публикацию Лондоном фотографий подозреваемых по «делу Скрипалей», которые якобы имеют отношение к ГРУ России. Она обратила внимание на то, что британская сторона отказалась предоставить какие-либо данные о тех, кто, возможно, причастен к инциденту в Солсбери.

Именно в этом английском городе 4 марта в тяжелом состоянии обнаружили бывшего британского агента, экс-сотрудника Главного разведуправления РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Лондон, не представив никаких доказательств, заявил, что их пытались отравить нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое было произведено в России. В Москве неоднократно указывали на голословность обвинений и предлагали помощь в расследовании, но британская сторона игнорирует запросы.

5 сентября после публикации очередного доклада Организации по запрещению химического оружия по инциденту с отравлением в Эймсбери, где якобы применили то же вещество, что и в Солсбери, Лондон объединил эти дела в одно. Кроме того, британская прокуратура опубликовала имена и фотографии подозреваемых в покушении на Скрипалей, объявив их в розыск. В тот же день, выступая в парламенте, Мэй заявила, что на снимках запечатлены сотрудники ГРУ.

В российском МИДе в свою очередь заявили, что обнародованные имена и снимки ни о чем не говорят. Москва в очередной раз призвала власти Соединенного Королевства перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов для расследования «дела Скрипалей».