Истребители США сопроводили российские бомбардировщики в Арктике

Американские истребители F-22 сопроводили российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС во время выполнения ими плановых полетов над акваториями Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«На отдельных этапах маршрута самолеты ВКС России сопровождали два истребителя F-22 ВВС США», — приводит ТАСС комментарий представителя российского военного ведомства.

Он также напомнил, что самолеты дальней и морской авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Черного моря, Атлантического и Тихого океанов, уточняет «Федеральное агентство новостей». При этом в Минобороны пояснили, что полеты проходят в строгом соответствии с нормами международного права и не нарушают границ других государств.

1 сентября воздушные силы самообороны Японии подняли в небо два истребителя, чтобы сопроводить российский противолодочный самолета Ту-142 и бомбардировщик Су-24.