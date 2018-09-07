Водителя маршрутки осудили за гибель пяти человек в Омской области

Любинский районный суд Омской области вынес обвинительный приговор водителю маршрутного такси, по вине которого в апреле погибла семья из пяти человек и пассажир маршрутки. Было установлено, что в момент аварии мужчина находился под действием наркотического вещества.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, суд признал 38-летнего водителя виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок пять лет 11 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Также он лишен права управлять транспортным средством на три года.

В соответствии с решением суда, виновный выплатил 1,5 млн рублей компенсации родственникам погибших, пишет РИА «Омск-информ».

Авария произошла 17 апреля 2018 года, когда маршрутное такси выполняло рейс Омск–Любино. Водитель машины отвлекся от дороги и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Приорой». В результате погибли пассажир маршрутки, водитель и три пассажира «Лады», в том числе беременная девушка. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что в момент аварии у водителя были признаки наркотического опьянения.