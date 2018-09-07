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Иркутск примет участие в фестивале Индии

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Иркутск оказался в числе 22 городов России, где проходит фестиваль Индии. Мероприятие стартовало накануне, 6 сентября, и продлится до марта 2016 года.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, в Иркутске концерты в рамках фестиваля состоятся в музыкальном театре имени Загурского. Так, 28 марта там выступит исполнитель мелодий на струнном ударном инструменте сантуре доктор Бипул Кумар Рай. Он считается одним из лучших сантуристов в Индии.

Кроме того, гости фестиваля увидят шоу индийских классических танцев, услышат современную классическую музыку Индии. Им ждут показы индийских фильмов, художественные выставки и фестиваль индийской кухни.

В Москве фестиваль Индии открылся в Государственном Кремлевском дворце концертом с участием коллективов двух стран. Впервые фестиваль состоялся в 1987 году и возобновился спустя 30 лет.

3 сентября в Индии, а также в большинстве стран Азии и в некоторых странах Европы отметили праздник Кришна-Джанмаштами. Для Индии он стал событием национального масштаба.

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