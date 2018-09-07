Американский музыкант и исполнитель Ленни Кравиц выпустил новый альбом Raise Vibration, пишет издание The Washington Post.

В пластинку вошли 12 треков, в том числе композиция Low, на которую Кравиц представил клип в июле. Отмечается, что большую часть инструментальных партий музыкант исполнил самостоятельно, причем длительность большинства композиций превышает 5 минут. В записи альбома также принимал участие гитарист Крейг Росс.

Альбом уже доступен в Apple Music, Spotify и YouTube Music.

Ленни Кравиц является четырехкратным обладателем премии Грэмми в номинации «Лучшее мужское вокальное рок-исполнение». В 2014 года артист выступал в России в культурно-развлекательной части автогонки «Формулы-1» Гран-при России в Сочи.

В конце августа американский рэпер Эминем выпустил десятый студийный альбом, который получил название Kamikaze. Причем в песне The Ringer с пластинки музыкант рассказал, что сотрудники Секретной службы США по поручению президента Дональда Трампа провели с ним личную встречу, в ходе который пытались выяснить, намерен ли он причинить вред главе государства.