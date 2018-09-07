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Сбор картофеля начался в Республике Коми

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В Республике Коми начался сбор картофеля. Ожидается, что в этом году урожай будет выше, чем в прошлом.

Как рассказала ИА «Комиинформу» начальник отдела растениеводства и технической политики минсельхоза Коми Татьяна Ортякова, сельхозпредприятия только приступили к работе, но уже можно предположить, что в этом году урожайность превысит прошлые показатели.

Сбор картофеля начали в Сысольском, Княжпогостском, Прилузском и Сыктывдинском районе. Остальные районы республики планируют начать сбор со следующей недели.

На данный момент аграрии собирают в среднем около 120 ц/га. В целом же, по прогнозам минсельхоза республики, урожайность составит 140–150 ц/га.

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