Надежду Бабкину заподозрили в отмывании бюджетных денег

Певицу Надежду Бабкину заподозрили в конфликте интересов. Она стала лишь одним из фигурантов расследования российского отделения Transparency International.

Согласно докладу организации, конфликт интересов наблюдается еще у ряда депутатов Московской городской и Московской областной думы.

Отмечается, что Бабкина одновременно является художественным руководителем – директором фольклорного театра «Русская песня» и заместителем председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

«Комиссия Мосгордумы, в которой заседает Бабкина, «рассматривает вопросы о порядке реализации билетов на театрально-зрелищные мероприятия». Выходит, Бабкина как депутат определяет правила для Бабкиной как директора театра», — говорится в сообщении на сайте Transparency International.

Кроме того, в качестве депутата Бабкина курирует культурную сферу в столице. При этом она же заключает договоры с собственным театром на выступления на сцене собственного театра.

С сентября 2017 года Бабкина заключила с собственным театром три контракта на общую сумму 6,975 млн рублей.

Пресс-атташе народной артистки Надежды Бабкиной Константин Филиппов отказался комментировать доклад, сообщает «РИА Новости».