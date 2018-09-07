Оренбургские поисковики отправились в осеннюю экспедицию в Крым

Сводный поисковый отряд из Оренбурга отправился на Крымский полуостров в очередную экспедицию. Задачей этой осени стал поиск останков советских воинов, которые пали при обороне и освобождении полуострова в 1942–1944 годах.

Предполагается, что базироваться экспедиция будет на Ак-Монайском перешейке, ожесточенные бои за который шли в середине мая 1942 года. Советские войска понесли тогда огромные потери: в боях погибло порядка 168 тыс. человек, пишет РИА «Оренбуржье».

В этот раз экспедиция получила звание международной, так как в поисках примут участие специалисты из Эстонии и Молдавии.

Главным событием выезда станет открытие памятника воинам из Оренбуржья на мемориальном комплексе «Сапун-гора». Торжественная церемония состоится 17 сентября.