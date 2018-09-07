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Гигантский бутерброд приготовят на Сахалине

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В Южно-Сахалинске завершается гастрономический фестиваль «Остров-рыба». Его закрытие пройдет в День города, 9 сентября.

В честь 136-летия Южно-Сахалинска участники фестиваля приготовят гигантский бутерброд. Для этого они используют 35 кг красной икры и 100 кг сахалинского плова с рыбой. Этот бутерброд уже стал символом фестиваля, уточняет ИА SakhalinMedia.

Основные мероприятия состоятся на площади Ленина и в городском парке. Там будут работать ярмарка, рыбный маркет, сувенирная лавка и зона фуд-корта с эксклюзивной фестивальной продукцией. Ее подготовят около 20 крупнейших рыбодобывающих предприятий Сахалина.

Фестиваль «Остров-рыба» стартовал в столице Сахалина 3 сентября. Его называют главным гастрономическим событием года в регионе. Лучшие повара из Москвы и Южно-Сахалинска проведут 14 мастер-классов.

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