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Мужчина погиб при падении со снегоболотохода в Новгородской области

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В Чудовском районе Новгородской области мужчина упал из снегоболотохода. От полученных травм он погиб.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по области, авария произошла в четверг, 6 сентября, в 12:10 около деревни Лезно. Управляя снегоболотоходом ГТ-С, 33-летний мужчина допустил падение пассажира из техники, пишет Новгород.ру.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир получил различные телесные травмы. Он умер при транспортировке в больницу.

23 августа авария со снегоболотоходом произошла в Тверской области. Техника перевернулась из-за слишком высокой скорости. В результате 26-летний водитель и его 15-летняя пассажирка получили различные травмы и были госпитализированы.

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