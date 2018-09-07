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Стелу героям и выпускникам танкового училища открыли в Ульяновске

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В Ульяновске открыли монумент, посвященный Героям Советского Союза и Российской Федерации, выпускникам Ульяновского гвардейского высшего танкового командного, дважды Краснознаменного, ордена Красной звезды училища им. В.И. Ленина.

Торжественная церемония открытия стелы состоялась в четверг, 6 сентября, в рамках празднования 100-летнего юбилея гвардейского высшего танкового училища. На мероприятии присутствовали председатель общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов», генерал армии Михаил Моисеев, заместитель председателя контрольно-ревизионной комиссии организации Валерий Степанов и глава администрации Ленинского района Сергей Шерстнев, пишет 1ul.ru.

Ранее в Пензе заложили первый камень в основание памятника первому командующему воздушно-десантными войсками дважды Герою Советского Союза Василию Афанасьевичу Глазунову, которого все командующие ВДВ считали учителем.

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