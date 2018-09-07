Прямой эфир

Катюшу преобразили в военно-историческом музее в Хабаровске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском военно-историческом музее показали отреставрированный автомобиль «БМ-13», более известный как катюша. По всей России сохранилось около 20 таких машин, и одна из них — в музее Хабаровска.

Как отмечает ИА AmurMedia, в честь катюши в музее устроили праздник. На нем выступали и представители «Альфа-банка», который сотрудничает с музеем с 2010 года и принимал активное участие в обновлении легендарного автомобиля.

Для участников праздника организовали тематическую экскурсию по музею и дали отведать солдатской каши из полевой кухни. Кроме того, им показали документальный фильм «Вторая мировая война на Дальнем Востоке».

В конце июля сообщалось о том, что в Южно-Сахалинске отреставрируют боевую технику, расположенную на площади Славы. В общей сложности специалисты проведут реставрацию двух танков и четырех пушек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Захоронение героев ВОВ пройдет в Карелии
В Курской области ребенок погиб от взрыва гранаты времен ВОВ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017