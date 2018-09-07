Катюшу преобразили в военно-историческом музее в Хабаровске

В Хабаровском военно-историческом музее показали отреставрированный автомобиль «БМ-13», более известный как катюша. По всей России сохранилось около 20 таких машин, и одна из них — в музее Хабаровска.

Как отмечает ИА AmurMedia, в честь катюши в музее устроили праздник. На нем выступали и представители «Альфа-банка», который сотрудничает с музеем с 2010 года и принимал активное участие в обновлении легендарного автомобиля.

Для участников праздника организовали тематическую экскурсию по музею и дали отведать солдатской каши из полевой кухни. Кроме того, им показали документальный фильм «Вторая мировая война на Дальнем Востоке».

В конце июля сообщалось о том, что в Южно-Сахалинске отреставрируют боевую технику, расположенную на площади Славы. В общей сложности специалисты проведут реставрацию двух танков и четырех пушек.