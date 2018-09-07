Центр протонно-лучевой терапии построят в Хабаровске к 2022 году

В Хабаровске планируют построить центр протонно-лучевой терапии. Соответствующую заявку в краевое правительство подали АО «Русатом Хэлскеа» и группа компаний «Регион». Ввести центр в эксплуатацию планируется в 2022 году.

По словам главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта, которые приводит ИА «Хабаровский край сегодня», с концессионным предложением о строительстве центра вышла «дочка» «Росатома». В правительстве приняли заявку и уже приступили к рассмотрению условий. Шпорт отметил, что власти начинают реализацию проекта, который ранее поддержал президент Владимир Путин.

Глава региона уточнил, что строительство такого центра в Хабаровске завершит цикл создания медучреждений для ядерного центра на Дальнем Востоке. В частности, в городе уже 15 лет функционирует краевой клинический центр онкологии, где злокачественные опухоли диагностируют на уровне клетки. А теперь будет учреждение, специалисты которого смогут уничтожать опухоль без повреждения соседних тканей.

Центр сможет оказывать помощь 800 пациентам в год. По предварительным данным, объем инвестиций составит более 4,5 млрд рублей.

1 сентября во Владивостоке начал работать краевой онкологический центр. Однако он принял первых пациентов еще в конце августа.