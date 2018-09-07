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Авиабомбу обнаружили строители в Удмуртии

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В микрорайоне «Самолет» в поселке Пирогово Республики Удмуртия строители при проведении земельных работ обнаружили авиационную бомбу. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии.

На место происшествия были вызваны взрывотехники. До их приезда опасную территорию огородили сотрудники МВД республики и вневедомственной охраны Росгвардии. Из находившихся рядом предприятий были эвакуированы около 50 человек, сообщает ИА «Сусанин».

Прибывшие на место члены группы инженерно-технического отдела ОМОН Управления Росгвардии по республике провели осмотр и установили, что обнаруженный предмет является авиационной бомбой весом 50 кг и со взрывчатым веществом, который представлял реальную опасность для местного населения.

Находка была вывезена и уничтожена специалистами.

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