Первая семейная ферма по разведению кроликов появилась на Сахалине

На Сахалине заработала первая крупная семейная ферма по разведению кроликов. Инвестиционный проект стоимостью около 10 млн рублей реализовал фермер Владимир Сафронов. Более половины затрат – это грант регионального министерства сельского хозяйства.

Ферма открылась в Корсаковском районе области. Первое мясо она должна поставить на прилавки сахалинских магазинов уже в 2019 году. Продавать крольчатину будут по всему региону.

Предприятие рассчитано на 2 тыс. голов. Сейчас ферму населяет племенное стадо кроликов, к концу сентября они должны дать потомство. Предприниматель рассчитывает, что в месяц на ферме будут забивать 500 голов.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, по данным регионального минсельхоза, производство мяса на Сахалине растет с каждым годом. В ведомстве выразили готовность поддержать инвестиционные проекты любого объема, ориентированные на производство мяса овец, индейки, перепелов и других животных.

В мае стало известно, что на Сахалине займутся разведением лошадей из Якутии. Племенных лошадей приобрела компания «Роз-Агро», которая работает на острове.