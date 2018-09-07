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Первая семейная ферма по разведению кроликов появилась на Сахалине

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На Сахалине заработала первая крупная семейная ферма по разведению кроликов. Инвестиционный проект стоимостью около 10 млн рублей реализовал фермер Владимир Сафронов. Более половины затрат – это грант регионального министерства сельского хозяйства.

Ферма открылась в Корсаковском районе области. Первое мясо она должна поставить на прилавки сахалинских магазинов уже в 2019 году. Продавать крольчатину будут по всему региону.

Предприятие рассчитано на 2 тыс. голов. Сейчас ферму населяет племенное стадо кроликов, к концу сентября они должны дать потомство. Предприниматель рассчитывает, что в месяц на ферме будут забивать 500 голов.

Как отмечает ИА SakhalinMedia, по данным регионального минсельхоза, производство мяса на Сахалине растет с каждым годом. В ведомстве выразили готовность поддержать инвестиционные проекты любого объема, ориентированные на производство мяса овец, индейки, перепелов и других животных.

В мае стало известно, что на Сахалине займутся разведением лошадей из Якутии. Племенных лошадей приобрела компания «Роз-Агро», которая работает на острове.

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