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В Думу внесут законы о порядке сдачи билетов на культурные мероприятия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство внесет на рассмотрение в Госдуму законопроекты, регулирующие порядок возврата билетов на культурные мероприятия. Соответствующее распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте кабинета министров.

Одна из целей законопроектов — борьба с незаконной перепродажей билетов по завышенной цене. Для этого предлагается разрешить их реализацию только учреждениям культуры или уполномоченным лицам на основании договора. Порядок возврата по инициативе зрителя будет регулироваться продавцом билетов. При отмене или переносе мероприятия организатором посетителю должны будут компенсировать стоимость в полном объеме.

Второй законопроект предлагает внести в КоАП норм об ответственности за нарушения требований к продаже и возврату билетов на мероприятия учреждений культуры. За спекуляцию билетами планируется ввести штрафы для граждан, должностных лиц, ИП и организаций. Сумма составит до 1 млн рублей.

В июле, во время ЧМ-2018, в соцсетях активизировались люди, перепродающие билеты на матчи. Стоимость доходила до 2 млн рублей, при том, что торговля билетами с рук была запрещена, а нарушителям грозил штраф до 50 тыс. рублей.

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