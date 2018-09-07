Три человека пострадали в ДТП с автомобилем полиции в Хабаровске
В Хабаровске произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. В результате столкновения двух иномарок пострадали три человека.
Как уточняет ИА AmurMedia со ссылкой на ГИБДД, авария случилась накануне, 6 сентября, на пересечении Воронежской и Трехгорной улиц.
Водитель Toyota Probox с включенными проблесковыми маячками и сиреной на перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с кроссовером Nissan X-Trail. Тот не предоставил преимущества автомобилю с включенными спецсигналами.
В результате пострадали водитель и пассажир полицейского автомобиля. Их госпитализировали. Водителю Nissan медики оказали помощь на месте аварии.
По факту случившегося ведется разбирательство, устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Вечером 6 сентября в Туле троллейбус въехал в жилой дом, пострадали три человека.