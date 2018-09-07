Прямой эфир

Три человека пострадали в ДТП с автомобилем полиции в Хабаровске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровске произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. В результате столкновения двух иномарок пострадали три человека.

Как уточняет ИА AmurMedia со ссылкой на ГИБДД, авария случилась накануне, 6 сентября, на пересечении Воронежской и Трехгорной улиц.

Водитель Toyota Probox с включенными проблесковыми маячками и сиреной на перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с кроссовером Nissan X-Trail. Тот не предоставил преимущества автомобилю с включенными спецсигналами.

В результате пострадали водитель и пассажир полицейского автомобиля. Их госпитализировали. Водителю Nissan медики оказали помощь на месте аварии.

По факту случившегося ведется разбирательство, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Вечером 6 сентября в Туле троллейбус въехал в жилой дом, пострадали три человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДТП под Липецком погибли пять человек
Часть МКАД перекрыли из-за массового ДТП с пятью машинами

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017