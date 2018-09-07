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СМИ узнали о работе Скрипаля с разведкой Испании

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Британский агент и экс-сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль последние несколько лет сотрудничал со спецслужбами Испании. Об этом пишет газета The New York Times 7 сентября.

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По данным источника издания в испанской разведке, Скрипаль встречался со спецслужбами на территории Испании. Предполагается, что он передавал местными властям информацию о «русской мафии».

Газета отмечает, что россиянин был завербован британской разведкой именно во время работы в Испании в 1990-х годах.

Кроме того, известно о поездках Скрипаля в Прагу в 2012 году на встречу со спецслужбами Чехии, в Таллин в 2016 году для содействия эстонской разведке. Эти визиты были санкционированы британской службой МИ-6, задачей Скрипаля было рассказать о работе российских спецслужб, пишет ТАСС.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери предположительно нервно-паралитическим препаратом «Новичок».

Великобритания бездоказательно возложила ответственность за произошедшее на Россию. В Москве обвинения категорически отрицают, указывая на их голословность.

В сентябре Лондон назвал имена «отравителей» Скрипалей — Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти назвали сотрудниками ГРУ. Данные заявления вызвали бурную реакцию в Сети, породив множество шуток.

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