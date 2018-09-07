Комиссия Совфеда обсудит меры в отношении Google 13 сентября

Комиссия Совета Федерации обсудит меры в отношении Google 13 сентября. Россия требует от иностранных компаний и граждан соблюдения законов страны.

«По поручению членов сенаторской комиссии подтверждаю консолидированное требование российской стороны ко всем иностранным гражданам, организациям и учреждениям, включая Google, строго соблюдать российские законы, включая наше законодательство. В противном случае вынуждены будем принимать адекватные меры ответного характера», — заявил председатель временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.