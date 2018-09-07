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Киев похвастался «самым большим в мире украинским арбузом» из США

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Фото: giantwatermelongrowers.com
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Гигантский арбуз, которым МИД Украины похвастался в соцсетях, оказался выращен не в Херсонской области, как указывалось, а в США. Об этом рассказал в Facebook украинский журналист Владислав Антонов.

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6 сентября МИД страны разместил фото 119-килограммового арбуза с подписью «Самая большая ягода в мире. Вот такие арбузы родит щедрая земля Херсонской области».

Как выяснилось, «щедрой» земля оказалась в США, где ягода была выращена в 2013 году неким Биллом Эдвардсом. «Федеральное агентство новостей» отметило, что данный сорт тяжелых и больших арбузов называется Каролина Кросс.

«Оказалось, что фото совсем не из Херсонщины, а очень даже из США-сщины и еще и за 2013 год», — приводит запись Антонова «РИА Новости».

В качестве доказательств журналист прикрепил аналогичную фотографию, датированную 30 декабря 2013 года.

После этого МИД Украины удалил пост про арбуз со своей страницы.

2 августа сообщалось, что Роскачество проверило арбузы на российских рынках на наличие нитратов и пестицидов и рассказало, как правильно выбрать эти ягоды.

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