Силуанов связал недооцененность рубля с ожиданием второй волны санкций

Курс рубля недооценен из-за ожидания второй волны санкций и нестабильности на развивающихся рынках, заявил первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов в четверг, 6 сентября.

«В целом мы считаем, что сегодня курс рубля достаточно недооценен», — цитирует его «РИА Новости».

Силуанов добавил, что прогнозировать поведение курса более детально он не будет, поскольку правительство никогда этим не занималось.

Впрочем, по его словам, Минфин и Центробанк имеют рычаги воздействия на ситуацию и могут начать скупать валюту для резервов правительства, что стабилизирует курс.

8 августа Госдеп США анонсировал второй раунд антироссийских санкций, которые планируется принять уже через два месяца.

Новые меры предусматривают ограничение импорта и экспорта, в том числе запрет на поставки в РФ продукции двойного назначения, снижение уровня дипотношений и запрет на полеты в США авиакомпании «Аэрофлот».