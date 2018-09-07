Прямой эфир
Сюжет:

Силуанов связал недооцененность рубля с ожиданием второй волны санкций

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс рубля недооценен из-за ожидания второй волны санкций и нестабильности на развивающихся рынках, заявил первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов в четверг, 6 сентября.

«В целом мы считаем, что сегодня курс рубля достаточно недооценен», — цитирует его «РИА Новости».

Силуанов добавил, что прогнозировать поведение курса более детально он не будет, поскольку правительство никогда этим не занималось.

Впрочем, по его словам, Минфин и Центробанк имеют рычаги воздействия на ситуацию и могут начать скупать валюту для резервов правительства, что стабилизирует курс.

8 августа Госдеп США анонсировал второй раунд антироссийских санкций, которые планируется принять уже через два месяца.

Новые меры предусматривают ограничение импорта и экспорта, в том числе запрет на поставки в РФ продукции двойного назначения, снижение уровня дипотношений и запрет на полеты в США авиакомпании «Аэрофлот».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минфин увеличит ежедневный объем покупок валюты
Эксперт прокомментировал резкий рост курса евро и доллара

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017