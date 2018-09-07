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Глава британской спецслужбы пообещал бороться с «угрозой» со стороны России

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Фото: gchq.gov.uk
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Глава британской спецслужбы Центр правительственной связи Джереми Флеминг пообещал противостоять угрозе, которая якобы исходит от России. Об этом он заявил в Вашингтоне в четверг, 6 сентября.

«И ей (угрозе России. —  iz.ru) будет противостоять сильный международный альянс союзников, которые способны задействовать широкий спектр инструментов, имеющихся в распоряжении наших органов национальной безопасности», — цитирует его Daily Telegraph.

5 сентября прокуратура Великобритании сообщила о выдаче ордера на арест россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые проходят по «делу Скрипалей».

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания 4 марта в Солсбери. Британцы заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» российскими агентами. Москва отрицает эти обвинения.

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