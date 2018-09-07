Актер Бродвея вырвал у зрителя баннер с агитацией Трампа

Актер Бродвейского мюзикла Frozen вырвал у зрителя баннер с предвыборной агитацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Mediaite.

Инцидент произошел в среду, 5 сентября, во время поклона артистов. Актер Тимоти Хьюз вырвал баннер с надписью «Трамп 2020» из рук зрителя и бросил его на сцену, после чего выдержал паузу, чтобы показать свое отвращение к тому, кто решил поднять политические вопросы на шоу Диснея.

Актер удивился тому, что посыл шоу о любви, принятии и разнообразии стал «оппозиционным» с точки зрения поддерживающего Трампа зрителя, и отметил, что не чувствует себя виноватым.

В июле активисты «Гринписа» развернули транспарант на отеле-небоскребе президента США Дональда Трампа в Чикаго, на котором была изображена Земля и слова «сопротивляйся» и «защищай». В результате задержали семь человек.