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Актер Бродвея вырвал у зрителя баннер с агитацией Трампа

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Фото: mediaite.com
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Актер Бродвейского мюзикла Frozen вырвал у зрителя баннер с предвыборной агитацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Mediaite.

Инцидент произошел в среду, 5 сентября, во время поклона артистов. Актер Тимоти Хьюз вырвал баннер с надписью «Трамп 2020» из рук зрителя и бросил его на сцену, после чего выдержал паузу, чтобы показать свое отвращение к тому, кто решил поднять политические вопросы на шоу Диснея.

Актер удивился тому, что посыл шоу о любви, принятии и разнообразии стал «оппозиционным» с точки зрения поддерживающего Трампа зрителя, и отметил, что не чувствует себя виноватым.

В июле активисты «Гринписа» развернули транспарант на отеле-небоскребе президента США Дональда Трампа в Чикаго, на котором была изображена Земля и слова «сопротивляйся» и «защищай». В результате задержали семь человек.

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