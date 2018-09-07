Путин внес поправки к законопроекту о повышении пенсионного возраста

Президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки к законопроекту об изменениях в пенсионное законодательство, которые он анонсировал в августовском обращении к народу. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 6 сентября.

«В целях установления дополнительных социальных гарантий гражданам, в отношении которых предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста, глава государства направил в Государственную Думу поправки к проекту федерального закона №489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», — цитирует «Газета.ру» сообщение пресс-службы.

Главным элементом этой коррекции стало «снижение повышения» пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет (сейчас 55 лет).

Более того, женщины и мужчины, которые заработали стаж 37 и 42 года соответственно, могут выйти на пенсию досрочно.

Также планируется ввести штрафы для работодателей, которые будут отказываться от приема на работу граждан предпенсионного возраста.

29 августа во время обращения к россиянам по поводу изменений в пенсионном законодательстве Путин заявил о важности дополнительных гарантий, которые смогут защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Помимо прочего, он считает необходимым ввести административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и отказ в приеме на работу по причине их возраста.