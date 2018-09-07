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Донбасс вспоминает своего великого земляка Иосифа Кобзона

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Фото: РИА Новости
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Девять дней назад ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон. Сегодня легендарного певца вместе с Россией вспоминают в Донецке и Луганске.

Кобзон родился в Донбассе и всегда поддерживал малую родину.

В 2014 году после госпереворота на Украине артист безоговорочно встал на сторону самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Более десяти раз он посещал их с гуманитарными миссиями, концертами, помогая учреждениям и предприятиям.

Официальный Киев и Европейский союз внесли певца в санкционный список, запретив ему въезд на свою территорию.

«Не могу подойти в родному крыльцу, к своей школе, не могу приехать в Днепропетровск на кладбище, где лежат братья и отец. Потому что эти города — под чужой властью», –– говорил Кобзон.

Несмотря ни на что от занятой позиции он не отказался и до последних дней продолжал отстаивать права донбассовцев. При этом он не перестал тепло относиться и к Украине.

«Он любил ее — ту, цветущую, гостеприимную, радушную, которая его вырастила. И на всех концертах в Донецке исполнял песню «Украина ненька, матушка Россия». Подчеркивая этим, что родился он в Советском Союзе и Украина, несмотря ни на что — часть его судьбы», –– рассказал гендиректор Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Пришел на помощь и не отступил

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