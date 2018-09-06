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Улицы Мечтателей и Дружбы Народов появятся на Острове в Калининграде

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В Калининграде предложили названия для двух новых улиц и сквера. Обсуждение инициатив прошло на топонимической комиссии, которая утвердила их и вынесла на представление депутатам горсовета. Решение о присвоении названий планируют принять на ближайшем заседании.

Как сообщает пресс-служба мэрии, улица Дружбы Народов может появиться на территории Острова от Триумфальной аллеи, а участок от набережной Карбышева до Солнечного бульвара планируют назвать улицей Мечтателей, пишет «Калининград.Ru».

Помимо этого, прошло обсуждение наименования зеленой зоны около гостиницы «Москва». Участок планируют официально назвать — сквер Зеленый.

Решение о присвоении названий улицам и скверу примут на ближайшем заседании горсовета. Тогда же предполагается утвердить названия Эстакадного, Театрального и Двухъярусного мостов. По сообщению пресс-службы, исторически сложившееся наименование получит и элемент планировочной структуры «Остров Октябрьский», который расположен в Московском районе.

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