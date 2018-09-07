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Минстрой продлил работу Фонда ЖКХ до 2026 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Минстрой продлил участие Фонда ЖКХ в программе по расселению аварийного жилья до 1 января 2026 года. «Известия» ознакомились с последними изменениями от 2018 года в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 г. №185-ФЗ.

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Соответствующие поправки предлагается внести во исполнение указа президента России в целях быстрого запуска программы расселения с 1 января 2019 года, вместо поправок в Жилищный кодекс и отдельные акты.

Помимо продления срока работы фонда в качестве новой цели его деятельности Минстрой указал «обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Дома, признанные аварийными до 2017 года, планируется расселить в течение ближайших семи лет. После вступления в силу новой редакции закона в министерстве пообещали внести «ряд изменений по ужесточению этого вопроса».

По мнению экспертов, это временная мера, от которой так или иначе придется отказаться ввиду отсутствия в бюджете средств на предоставление жилья в собственность в таком количестве.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Работу Фонда ЖКХ продлят до 2026 года

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