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Александр Петров из «Микрогена» опроверг связь с отравлением Скрипалей

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Сотрудник российского производителя иммунобиологических препаратов «Микроген» Александр Петров прокомментировал сообщения СМИ о своей возможной причастности к «делу Скрипаля».

«Я ничего не знаю об этом и к истории со Скрипалем не имею никакого отношения», — сказал он, передает telegram-канал RT.

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Петров отметил, что не был в Лондоне. Мужчина рассказал, что работает начальником участка в томском филиале НПО «Микроген» — научно-производственном объединении «Вирион».

При этом журналистам РБК сообщили в «Микрогене», что сотрудники с такими данными никогда у них не работали.

5 сентября британские полицейские опубликовали имена и фотографии подозреваемых в отравлении британского шпиона, экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Ими оказались россияне Руслан Боширов и Александр Петров. По утверждению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, они были офицерами ГРУ. На арест обоих мужчин был выпущен европейский ордер.

Позже журналисты нашли Александра Петрова, у которого совпадают имя, дата и год рождения с подозреваемым. Оказалось, что он работает в «Микрогене» и живет в Томске.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в парке Солсбери без сознания четвертого марта. В Лондоне заявили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» и обвинили в случившемся российское государство, что вызвало международный скандал. Москва последовательно отрицает все обвинения, указывая на отсутствие улик.

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