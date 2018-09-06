Сборная Грузии обыграла Казахстан в первом матче в истории Лиги наций

Сборная Грузии в первом в истории матче Лиги наций обыграла на выезде команду Казахстана. Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Матч прошел в четверг, 6 августа, на стадионе «Астана-Арена». Счет был открыт на 69-й минуте встречи. Автором первого гола Лиги наций стал полузащитник Георгий Чакветадзе. На 74-й минуте был установлен окончательный счет — защитник сборной Казахстана Сергей Малый отправил мяч в собственные ворота.

Добавим, что сборная России стартует в Лиге наций в пятницу, 7 сентября. Подопечные Станислава Черчесова в Трабзоне сыграют с турецкой командой.

Лига Наций — новый турнир, проводящийся под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций. Он призван заменить товарищеские матчи. Сборные распределены на четыре лиги — от А (самой сильной) до D (самой слабой). Лиги делятся на группы по три команды. Сборная России выступает в лиге B в группе с командами Швеции и Турции. Победитель тройки перейдет в лигу A. Последняя команда пойдет на понижение класса в лигу С.

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